VIDÉO - Tourisme aux Pays-Bas : le somptueux spectacle des champs de fleurs

Les champs de fleurs paraissent irréels. On a l’étrange impression que cette région des Pays-Bas s'est recouverte comme par magie d'un somptueux tapis multicolore. On y trouve des tulipes, mais aussi des crocus ou des jacinthes. Le spectacle est d'autant plus envoûtant, quand on sait la fragilité de ces fleurs, avec une tige plus fine qu'un roseau, des pétales délicats, sensibles au moindre coup de vent.