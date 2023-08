VIDÉO - Tourisme en Hérault : balade gourmande dans le Minervois

Sur les routes de l'Hérault, un carrosse pas comme les autres. Une balade en deudeuche, voici le petit plaisir qu'Axelle, Mireille et Bernard se sont offerts pour les vacances. La région est connue pour son terroir, ses vignobles et donc, ses caves à vin. Et voici sans doute la plus belle : la cave de Saint-Chinian. Ici, qu'importe la qualité du vin, il faut le consommer avec modération.