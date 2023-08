VIDÉO - Hérault : Pont du Diable, Cirque de Navacelles... balade insolite dans l'arrière-pays

Plus nous remontons les terres, et plus les chemins nous étonnent. 50 kilomètres plus au nord, c'est encore un autre monde, vertigineux. Des vacanciers découvrent pour la première fois le Cirque de Navacelles. Nous les retrouvons pour une excursion exotique. Nous avons retrouvé nos yeux d'enfants durant cette escapade insolite dans les terres. Et demain, nous ferons un tour sur la côte. Découvrez les détails du reportage dans la vidéo qui accompagne cet article.