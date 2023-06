VIDÉO - Tourisme : le Pas-de-Calais fait de l'ombre à la Côte d'Azur

Pour l'été 2023, Philippe Braem, gérant de la maison d’hôtes "Le Petit Roulis" à Wimereux, Côte d’Opale, qui loue des chambres d'hôtes de luxe à 50 mètres de la mer avec jacuzzi et produits frais, a déjà presque rempli son carnet de réservation. Le premier argument qui joue en sa faveur est le prix, 160 euros la nuit, presque moitié moins que sur la Côte d’Azur. "C'est une clientèle différente, des gens qui viennent randonner, qui viennent se balader", observe Philippe Braem. Moins cher et moins chaud. Cette année, les vacanciers veulent fuir l’effet canicule des étés précédents, ici avec des plages très aérées et des températures plus douces, on ne peut presque pas rêver mieux.