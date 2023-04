VIDÉO - Tunisie : Zarzis, presqu'île de paradis

Encore aujourd’hui avec le tourisme, la production d’huile d’olive reste le poumon économique de la presqu’île. Les oliviers sont partout dans le centre-ville et sur des dizaines de milliers d’hectares dans le désert. En tout, il y a près d’1,3 million pieds d’oliviers parfaitement alignés et bien espacés pour résister à la sécheresse. La récolte a lieu d’octobre à décembre. C’est sans doute le mariage entre terre et mer et l'explosion de couleurs qui font la singularité de ce petit port de pêche.