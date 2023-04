VIDÉO - Vacances de Pâques : des plages déjà sous surveillance

Ils se réveillent d’un long sommeil et devraient être fins prêts pour l'arrivée des premiers vacanciers. "On a fermé le poste l’année dernière le 5 novembre, donc là, on se prépare pour ce week-end, la première ouverture.", indique au 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, une gérante d’hôtels dans les Landes.

Car dès ce samedi, la plage centrale de Vieux-Boucau-les-Bains (Landes) sera surveillée. Un 8 avril, cela peut sembler tôt. Mais pour Cécile Portes, cheffe de poste des nageurs-sauveteurs de la plage centrale, c'est pourtant indispensable.

"On a pas mal de monde qui arrive à cette période. On est encore sur des particularités un peu hivernales, avec de la houle, du courant... L'eau reste à 14°C, donc ça reste un océan qui est dangereux", précise-t-elle.