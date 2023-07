VIDÉO - Vacances : les premiers juillettistes en profitent déjà

Premier jour de vacances et déjà quelques sensations. Une vacancière nous en fait part : "Déjà la douceur du sable sous le pied et puis on sait qu'on est en vacances. C'est génial !", confie-t-elle au 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Sans oublier les bons réflexes : appliquer la crème solaire. Une autre juillettiste nous explique : "Il faut s'en tartiner, voilà. Même quand on sort de l'eau, il faut attendre d'être sèche et après on se rebadigeonne". C'est un travail à plein temps. Et pour ceux qui en feront l'impasse, la sanction est immédiate : le coup de soleil.