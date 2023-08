VIDÉO - Vacances : les stations de ski, destinations de plus en plus prisées l'été

Le dynamisme est accentué par la mise en place de cette télécabine, il y a quatre ans. Désormais, vous pouvez randonner à Peyragudes et loger en bas. "C'est pratique. Neuf minutes pour monter, c'est vraiment bien", raconte un homme. Et pour accueillir les touristes, le nombre de commerces a doublé. Un premier hôtel a ouvert ses portes il y a deux ans et les tarifs sont plus avantageux l'été.