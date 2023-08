VIDÉO - Vacances : s'échapper à Baden Baden... près de chez soi

Se sentir en vacances tout près de chez soi, un concept qui est dans l'air du temps. En été, c’est la Dolce Vita, presque comme sur la Côte d'Azur, mais il vous faudra remplacer la salade niçoise et le rosé par le spätzle et une bière. Vous pouvez également monter en gamme et toucher du doigt le luxe de l'un des palaces les plus huppés de la planète, le Brenners Park-Hotel. Il n'est pas réservé qu'aux têtes couronnées. Accessible à tous, il suffit d'être curieux car tout y est seulement deux fois plus cher. Si vous n'osez pas prendre l'entrée principale, passez par le jardin.