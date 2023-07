VIDÉO - Vacances : températures idéales sur la côte Atlantique

La canicule est loin des préoccupations ici. Les pulls sont tout à fait tolérés tant qu'ils tombent avant midi. "Pour moi, il fait un peu frais en ce moment (...) Mais on ne va pas se plaindre par rapport à certaines régions où les températures sont très élevées !", estime un habitant. Un joli tableau estival qui attire de plus en plus de vacanciers soucieux de fuir les fortes chaleurs.