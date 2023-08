VIDÉO - Voyage en Andalousie : découvrez les trésors de Jerez de la Frontera

La ville qui abrite ce patrimoine millénaire est peu connue des touristes, peu visitée. Peut-être parce que nous avons beaucoup de mal à prononcer son nom, Jerez de la Frontera. On dit "Xérés", pour le vinaigre. Mais le vin, vous connaissez ? Le vignoble de Jerez date des Phéniciens. Il serait le plus ancien du monde encore en exploitation. Dans ces caves, appelées bodegas, le vin vieillit entre quinze et vingt ans. Retrouvez la suite du reportage dans la vidéo qui accompagne cet article.