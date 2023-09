VOYAGE - En week-end à Cambo-les-Bains, l'escale bien-être du Pays basque

Autre lieu exceptionnel et incontournable, le parc des Thermes de Cambo-les-Bains. Avec ses douze hectares luxuriants et des essences exotiques, l'endroit est une invitation au voyage. Par ailleurs, les eaux des thermes guérissent les rhumatismes et les problèmes respiratoires. Mais le simple fait de respirer l'air local serait bon pour la santé.