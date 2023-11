VOYAGE - Port géant, commerce et rock and roll : embarquez pour un week-end à Hambourg

Sankt Pauli est l'un des plus grands quartiers rouges d'Europe. On vous emmène à Indra Club, là où les Beatles ont commencé leur carrière. Le 17 août 1960, ils débarquent à peine majeurs dans ce club de Hambourg. À l'époque, ils étaient encore de parfaits inconnus, et c'est à Hambourg qu'ils ont opéré la métamorphose qui les verra devenir le groupe le plus célèbre de la planète. La suite de notre reportage à Hambourg dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.