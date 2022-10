Toscane : la magie des villages perchés

Les touristes découvrent, têtes levées, le village de San Gimignano. Fortifié au Moyen Âge, sur sa crête perchée, le Manhattan de la Toscane pointe ses quatorze tours vers le ciel. Nous avons débuté notre ascension sur la Torre Grossa, la plus haute de toute la ville de San Gimignano. La vue sur les villes et ses tours vaut le coup d'œil. Ces tours marquaient le pouvoir des grandes familles au Moyen Âge, mais ils vont perdre de sa splendeur deux siècles plus tard.