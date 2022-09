Toscane : sur les terres du Chianti

Les meilleurs vins naissent toujours dans des paysages harmonieux, riches en histoire, et dont la beauté finit toujours dans une manière ou d'une autre, dans un verre. La phrase serait de Léonard de Vinci lui-même. Ce paysage a un nom le "Chianti", et un emblème le "Coq noir". Sur la Chiantigiana, les visiteurs et les amoureux préfèrent voyager en deux-roues, avoir le temps de s'arrêter pour apprécier la beauté du paysage. Et dans ces collines vallonnées, lorsqu'on a un petit coup de mou, le remontant, le vin, n'est jamais bien loin.