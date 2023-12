VIDÉO - Alpes : les Bauges, au cœur de la montagne sauvage

Depuis 2015, le massif des Bauges a reçu le label Géoparc de l'Unesco. Cela signifie que la nature y est jalousement préservée. Une équipe de TF1 a profité de l'arrivée des premières neiges pour faire de magnifiques rencontres.

Sur le massif des Bauges, la montagne est un trésor que protège un voile immaculé emporté par le vent. La nature s'est déjà calfeutrée. L'hiver s'est posé sur le Revard. À 1500 mètres d'altitude, la pureté, le silence et un belvédère... Comme une récompense. À nos pieds, le lac du Bourget borde Aix-les-Bains. Ainsi naissent les Bauges, au nord-ouest des Alpes, entre le ciel et l'eau. Un peu plus loin, sur les pentes du Semnoz, Richard et Mathilde, spécialistes de la biodiversité, nous emmènent. Ils vont nous aider à comprendre pourquoi l'Unesco a récompensé le massif des Bauges.

Terroir de Chignin

D'abord, parce que la nature y est préservée. La protéger, c'est leur métier. Richard nous conduit en bord de falaise. Un détecteur de mouvement active le déclencheur automatiquement. Grâce à ces pièges que le parc a obtenu une preuve de reproduction du lynx dans ses forêts.

Face à la montagne de Bauges, pas de lynx ce jour-là, mais une rivière, le Cheron, que nous suivons le long des massifs calcaires. Sous 50 mètres de roche se trouve une splendeur insoupçonnée, le sous-sol du massif. Il est difficile d'accès. Il semble que les chauves-souris s'adaptent mieux en revanche. Sur les parois, comme des petites dunes, les géologues appellent cette surface sans aspérité des coups de gouge.

Ce même calcaire a un effet inattendu sur le travail de la terre. À Chignin, au sud-est des Bauges, malgré la pente parfois rude, la famille Quenard exploite la vigne depuis des décennies à flanc de montagnes. À Chignin, ce terroir si propre au massif si montagnard se retrouve dans le vin. Les flocons n'ont pas encore enveloppé la vigne, mais déjà le froid recouvre les Bauges et engourdit la pierre. Un trésor en hiver. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.