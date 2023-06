VIDÉO - Hébergement, restaurants, visites, bons plans : un week-end à Athènes

Ce temple, édifié vers 445 avant Jésus-Christ, était dédié à la déesse Athéna, patronne de la cité antique. Conçu pour abriter la statue en or et ivoire de la déesse Athéna, le Parthénon et ses colonnes de marbre blanc a connu plusieurs vies : temple dans l’Antiquité et citadelle sous l’occupation ottomane. En contrebas, les cariatides, statues de femmes, semblent indifférentes aux méandres du temps.