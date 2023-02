VIDÉO - Tourisme : ces destinations prisées l'été vous tendent les bras l'hiver

Trois cents kilomètres de rivière plus à l'ouest, les Gorges de l'Ardèche. Sous les parois du grand canyon, hautes de 300 mètres, on a rencontré un seul homme, Quentin Bonnetain, un kayakiste. C’est si différent des étés, où se bousculent 5000 canoës par jour sous le pont d'Arc. L'arche naturelle la plus photographiée de la planète.