Tourisme : des maires en guerre contre la surfréquentation

Le décor des Gorges du Loup est idyllique. Une rivière sauvage et rafraîchissante où l'on vient passer la journée, victime de son succès depuis quelques années. Car en pleine saison estivale, plus d'un millier de personnes passent ici chaque jour. Une surfréquentation qui pose des problèmes de stationnement, de pollution et de sécurité.