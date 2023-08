VIDÉO - Tourisme en Hérault : ambiance western au bord du lac de Salagou

Soudain, à l'horizon, on aperçoit le lac du Salagou. Il est comme une oasis au milieu d'un désert. Marine Seghieri, monitrice à l‘équi-lodge L'Attrape Rêve, nous le fait découvrir. Pour cette fois, nous avons réussi à rester au sec, ce qui n’est pas toujours évident en ce haut milieu du canoë ou de la planche à voile. C'est un paysage insolite et artificiel. Le lac a été créé il y a 50 ans pour servir de réserve aux agriculteurs du coin. Mais aujourd'hui, les familles en vacances aussi en profitent. L'eau est un peu fraîche et le soleil est plutôt agréable. Retrouvez la suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.