Hôtel, restaurants, visites : nos conseils pour découvrir et profiter de Madrid en un week-end

Au petit matin, dans le poumon vert de Madrid, six euros pour trois-quarts d'heure de balade sur l'eau. Et pour terminer le week-end, un passage à la "Tablao Flamenco 1911". Paula Rodriguez a été élue meilleure danseuse du pays. Lorsqu'elle entre sur scène, on se tait, on regarde et on écoute. Le cœur de l'Espagne bat devant nous.