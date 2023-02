L'Ombrie, une région aussi belle que la Toscane... mais sans les touristes !

Dans la petite cité, seuls quatorze habitants à l'année profitent de ses ruelles. Un couple coréen y passe leur voyage de noces et c'est tout à fait l'idéal. L'Ombrie est une région italienne méconnue, elle est souvent surnommée "la Toscane sans touristes". Ici, on aperçoit des vignes, des oliviers et des châteaux perdus entre les arbres. Le soleil sur la façade de la cathédrale d'Orvieto est un éclat qui attire le regard.