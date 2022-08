VIDÉO - Tourisme : les entrailles de la terre dévoilent leurs trésors

Le voyage se poursuit dans la vallée de Binn dans les Alpes suisses. A priori pas de trésor en vue et pourtant la région regorge de pierres précieuses parmi les plus rares au monde. "Ça c'est un cristal de kassite". Un véritable cadeau de la montagne. Plus de 300 variétés de minéraux, certains spécimens se vendent à prix d'or. "Celui-ci, on m'en a proposé 50.000 euros", se réjouit André. Il est chasseur de cristaux depuis 65 ans. Il préfère les exposer dans son musée comme des trophées. "On peut vraiment dire que notre fascination est sans limites", conclut-il. Avec la fonte des glaciers, d'autres merveilles pourraient bientôt faire surface. Les entrailles de la Terre n'ont pas fini de nous surprendre.