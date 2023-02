VIDÉO - Les îles Andaman, paradis caché de l'océan Indien

Au-delà de leur trésor naturel, les Andamanais veulent défendre à tout prix les six tribus autochtones qui peuplent l'archipel. "Regardez là-bas, vous apercevez une ombre noire. C'est l'île où vivent les Sentinelles. C'est formellement interdit de s'approcher plus près", explique à notre micro Denis Giles, journaliste et spécialiste de ces tribus. Le Sentinelles seraient entre 50 et 150 à vivre sur cette île. Arrivés d'Afrique il y a 60.000 ans, ils ont toujours refusé tout contact avec l'extérieur. C'est pourquoi les autorités indiennes ont décidé de les laisser vivre en paix. "Ils ont été isolés pendant des milliers et des milliers d'années. On porte tellement de maladies inconnues à leur système immunitaire. Si on s'y rend, leur peuple pourrait s'éteindre", nous explique Denis Giles dans la vidéo en tête de cet article.

Dans ces îles, l'équilibre est difficile à trouver entre développement du tourisme et protection de tribus et de terres uniques au monde.