VIDÉO - Le Rocher du Diamant, un trésor de la Martinique

Mais, au fait, pourquoi l’appelle-t-on Le Diamant ? L'historienne Merlande Saturnin-Moanda nous explique : "Selon l’angle d’approche, les faisceaux de lumière donnaient cet aspect de pierre précieuse. D’où le nom the Majesty Ship of Diamond Rock". Et 200 ans plus tard, le rocher est toujours convoité. De nos jours, des plongeurs du monde entier mettent le cap sur Le Diamant.