Tourisme : vos données valent de l'or

Le métier de l'homme, que nous avons rencontré, est de récolter ces données, de les aspirer dans son ordinateur et de les faire parler, et ce grâce à des algorithmes. Il arrive à reconstituer le parcours exact de tous les visiteurs, d'où ils viennent, ce qu'ils ont dépensé. "Sans être intrusif, sans les embêter, sans être dans leur smartphone, sans avoir besoin d'aller sur Facebook ou quoi que ce soit ou d'autres applications, on arrive à faire ça grâce à notre solution", explique Thomas Isnard, dirigeant et fondateur d'Apollo Plus.