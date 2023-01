Patrimoine : l'Italie confrontée au fléau des pilleurs d'antiquités

Le pillage des sites archéologiques historiques est un mal qui ronge l'Italie depuis 50 ans maintenant. Ces objets d'art d'époque étrusque, mais aussi grecque ou romaine, sont volés et vendus sur le marché noir le plus souvent à l'étranger. Dans les sols, dans les églises, dans les villas romaines, l'art est partout. Et les autorités italiennes comptent bien mettre la main sur leurs joyaux dérobés. Au siège de la Carabinieri à Rome, par exemple, les forces de l'ordre scrutent le marché international.