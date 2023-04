VIDÉO - l'Île de Sein, un concentré de fraîcheur

Les bateaux rythment le quotidien de toute l'île au fil des marées. Cédric Pfeiffer, ostréiculteur, les connaît mieux que personne. Voilà trois ans qu'il a quitté Paris et le continent pour ce cadre de vie unique. La carte postale en direct et le meilleur bureau au monde. D'ailleurs, le concentré d'iode et la fraîcheur de l'eau se ressentent naturellement en bouche. Pourtant, il n'y a que sept kilomètres qui séparent l'île du continent. Mais cela suffit à faire la différence. Et quand on est sur l'île, il n'y a pas que les papilles qui se régalent, les pupilles aussi en profitent.