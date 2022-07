Classement du Time des 50 plus beaux lieux du monde : l'immense fierté des Marseillais

A Marseille, il y a bien sûr la Bonne Mère, perchée, au regard doux. Il y a aussi le Vieux-Port, imposant, et mille autres raisons pour que Marseille soit, chaque jour, la plus belle aux yeux de ses habitants. La célèbre fierté marseillaise est encore plus évidente lorsque l'hebdomadaire américain, Time magazine, place la ville dans les 50 destinations à voir cette année. Et ce, au même niveau que les Galapagos ou la Grande Barrière de corail.