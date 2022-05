Trésor du Moyen Âge : les châteaux forts du Périgord

Il s'agit aujourd'hui du château fort le plus visité de Dordogne. Mais aussi belle soit la vue, il n'a jamais été un lieu de résidence. C'est d'abord un lieu de défense. Et pour garder leurs terres, les seigneurs savaient faire preuve d'imagination. Un coup d’œil au panorama suffit à comprendre le surnom du Périgord : "le pays aux mille et un château".