VIDEO - Trésors à deux pas de chez vous : Cadaqués, source d'inspiration de Salvador Dali

Authentique et inspirante, au point que l'un des plus grands artistes du siècle dernier, Salvador Dali, décide de venir s'y installer. Sa maison laisse deviner un goût prononcé pour le surréalisme. En 1930 et durant plus de 40 ans, il façonne ici son lieu de vie, laissant libre cours à ses fantaisies. Et ça déteint sur les visiteurs.

Fier et sauvage, Cadaqués a su se préserver du tumulte de la Costa Brava. Un bord de mer fleuri, une vie douce sur un air de guitare, le bout du monde est parfois tout près de chez nous.