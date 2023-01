Trois mois sur un paddle : un incroyable voyage de 8000 km entre Lima et Moorea

Gauthier Philaire est le conjoint d'Emmanuelle Bescheron, et le père de leur fille de huit mois. Il va suivre leur progression sur Internet. Pour avoir plus de nouvelles, ils ont droit à des mails et à un seul appel par semaine. Mais l'entretien téléphonique ne dure pas plus d'une minute, car la liaison coûte très cher. Au dernier pointage, elles avaient parcouru une petite centaine de kilomètres. L'arrivée est prévue fin mars sous les cocotiers de Moorea.