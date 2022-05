Tunisie : au cœur des forteresses du désert

Face à l'histoire de ces pierres, à leur mémoire, on se sent forcément minuscule. Pour ne pas nous perdre dans ce dédale, nous avons suivi Hatem Gharbi. Ce guide connaît par cœur les ruelles du village de Chenini et ceux qui les ont habités. Au sud de la Tunisie, les Berbères ont construit des villages perchés. Ils ont creusé leurs habitations dans les montagnes du Dahar, devenues leur refuge face aux pilleurs.