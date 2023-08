VIDÉO - La plage de L'Espiguette, un air de Sahara... en Camargue !

Il faut aplatir le sable qui s'amoncelle avec le vent. La plage évolue sans cesse. Par endroits, elle perd entre 2 et 20 mètres par an. Alors pour éviter les inondations lors des tempêtes, une deuxième dune, recouverte par la végétation, a été reconstituée juste derrière. Le sable emporté par la mer se retrouve quelques kilomètres plus loin sur la pointe de l'Espiguette. Ce phénomène d'ensablement est rare sur le littoral. Les collines de sable restent fragiles et ne doivent pas être piétinées. Il faut protéger ce petit trésor, l'un des plus beaux massifs dunaires au nord de la Méditerranée.