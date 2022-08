Un billet pour les vacances, épisode 3 : défi des vacances, 300 euros tout compris

Partis de Paris avec Marine, sa collègue, et leurs 300 euros chacun en poche, l’une de nos équipe a déjà pu visiter la Rochelle, l’Auvergne. Pour finir les vacances, ils veulent voir la Méditérranée avec plus que 97 euros chacun pour s’y rendre, trouver un logement et profiter du cadre.