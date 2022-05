Un parc d’attraction pas comme les autres, en Lorraine

Abriter au cœur d'une luxuriante forêt, voici un parc de loisirs bien connu des familles lorraines. Chez Pokeyland, les enfants peuvent faire la course ou du trampoline, une trentaine d'attractions leur tend les bras. "Aujourd'hui, j'ai fait un peu de poney, de la bouée et de l'accrobranche", nous rapporte une visiteuse. À part les cris des amateurs de sensations fortes, à l'ombre des arbres, rien ne trouble la quiétude des lieux. Ici, pas de musique dans les allées et tous les véhicules sont électriques.