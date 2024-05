Une initiative inédite : la route des Crêtes, une des plus belles dans nos régions est interdite aux voitures le dimanche. C'est une manière de la rendre aux piétons, au silence et de découvrir autrement ce magnifique panorama. Elle se situe en région PACA, entre Cassis et La Ciotat, où une équipe du 13H de TF1 vous emmène en visite à pied ou à vélo.

Marcher en plein milieu de la route des Crêtes tout seul comme si la falaise n'était qu'à vous. "On n'a pas l'habitude, c'est un grand plaisir de pouvoir marcher tranquillement, d'écouter les oiseaux", confie un marcheur. Un décor presque irréel, des virages à perte de vue sans l'ombre d'une voiture. "C'est une vue magnifique, on peut voir toute la baie de Cassis. C'est une excellente idée d'avoir privatisé la route pour les cyclistes et les piétons, c'est un régal", se réjouit un passant. Chaque dimanche, voitures et motos doivent faire demi-tour. Cette route en serpent de quatorze kilomètres entre Cassis et La Ciotat (Bouches-du-Rhône) se mérite, mieux vaut aimer l'effort.

L'objectif de cette initiative : préserver cet espace protégé du parc national des Calanques, là où passent plus de 1 200 véhicules par jour en moyenne. Résultat : on s'organise autrement pour y aller. Navette depuis Cassis pour les uns, pour les autres, c'est la queue chez le loueur de vélos. "Sur un dimanche comme celui-ci, on a quasiment tous les vélos qui sont loués", affirme Tanguy Le Zallic, loueur de vélo, Trolib, à Cassis. Et la voilà la récompense : profiter de la plus haute falaise maritime française, le Cap Canaille. Certains n'ont pas froid aux yeux. Une parenthèse paisible pour cette route suspendue au-dessus de la mer Méditerranée. L'expérience doit durer jusqu'en septembre.