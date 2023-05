VIDÉO - Un week-end à Bordeaux, à la découverte du visage Art déco de la ville

Derrière sa façade éclatante, le Café du Levant est une brasserie historique née avec la gare. Passez la porte et remontez un siècle en arrière. Laurent Pommier, le propriétaire, y a tout refait, après avoir fait sortir le bâtiment de l'oubli, il y a un peu plus dix ans. Il a tenu à garder le style Art nouveau début XXe et Art déco à l'extérieur. Façade entièrement en mosaïque, statue de bronze et d'autres éléments devenus témoins de l'histoire.