VIDÉO - Une Amérique sauvage et secrète, les monts Ozarks

Une région méconnue, les monts Ozarks sont à la mode grâce à une série télé et aussi au Covid. Pendant le confinement, de nombreux Américains s’y étaient réfugiés. Il y règne une ambiance un peu particulière.

Bienvenue au cœur de l’Amérique, les monts Ozarks, un immense territoire méconnu du grand public, où les pêcheurs côtoient les banquiers d’affaires, où le tourisme et l’argent transforment des paysages, autrefois préservés. Vivre sur les lieux, c’était le rêve de Tony, un habitant. Pour sa retraite, il se l’était promis à cet endroit et nulle part ailleurs, promesse tenue.

Aussi grands qu'un pays, comme la Grèce, les Ozarks, 122.000 km2 répartis sur quatre États américains, des forêts à perte de vue et des lacs infinis. Pour passer d’un État à l’autre, il faut être créatif et prendre le ferry, l’un des derniers encore en activité. Un trajet toutes les vingt minutes pendant huit heures par jour. Et il fonctionne depuis près de 60 ans. Côté Missouri, les Ozarks, ce sont une dizaine de parcs naturels. Le calme et la faune attirent les touristes en quête de repos. Mais depuis 2018, des investisseurs fortunés troublent leur quiétude. Ils s’installent sur le bord du lac des Ozarks, le plus grand et le plus connu de la région.