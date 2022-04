Une journée paradisiaque sur l’île des Embiez

Un tour en petit train pour se laisser porter et rêver. Pour ces Grenobloises, c’est une grande respiration et une découverte en passant entre les griffes de sorcières, ces fleurs de l’île qui s’ouvrent le matin et se referment le soir. "Un dépaysement, le calme et le repos" ; "On va marcher un peu et essayer de trouver une petite crique agréable pour prendre le soleil au milieu des fleurs", lancent les touristes.