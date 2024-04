VIDÉO - Ushuaïa : la ville du bout du monde

Ushuaïa est la ville la plus australe sur la carte du monde. Des milliers de visiteurs convergent, chaque année, vers la capitale de la Terre de Feu. Ils viennent découvrir des paysages fabuleux et, plus surprenant encore, ils remontent le temps.

Plus de 20 heures de vol, 14.000 kilomètres, derniers réglages de notre caméra, enfin, nous apercevons Ushuaïa. Les premières impressions de cette ville, c'est la plus au sud du globe, réputée venteuse, mais pas ce jour-là. Dès l'entrée, des touristes, en pleine séance photo, il y a Marilette, par exemple, venue du Brésil avec sa mère.

Près de 400.000 visiteurs chaque année, la plupart sont Argentins. C'est un "bout du monde" de plus en plus visité. Pour les croisières sur le canal de Beagle, plus que pour sa ville, son grand charme, mais avec une histoire méconnue, esquissée sur les murs des rues, Ushuaïa fut d'abord un bagne.

Pour en découvrir plus, un millier de touristes prennent, chaque jour, un train, réplique de celui qui circulait il y a un siècle. Le bagne fut fermé en 1947. À l'avant, c'est une ancienne locomotive à vapeur restaurée, pas facile à apprivoiser. Ushuaïa, capitale de la Terre de Feu, l'une des légendes dit que les premiers explorateurs ont baptisé la région ainsi en découvrant la terre et la végétation qui paraissent brûlées.