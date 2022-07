Vacances à la montagne : la garantie fraîcheur ?

L'objectif est donc d'aller le plus haut possible. Sur le télésiège, il fait même un peu frais, idéal pour randonner avec les plus petits. "On n'aurait pas emmené notre fille pour faire une marche vers 11 h 30 et descendre sous 40 °C. Ce n'est pas possible. Là, c'est top pour nous aussi et pour elle, c'est encore mieux", assure une mère de famille.

À l'arrivée, il y a un petit peu de vent. Les 2000 mètres d'altitude se font sentir. "On est parti d'Albertville, en bas de la vallée. Il faisait pas loin de 32 °C. Et après, en arrivant ici, ça va, 22 °C. On a perdu 10 °C, ça fait du bien", se réjouit par exemple un cycliste.