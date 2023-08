VIDÉO - Vacances : au camping aussi, c'est le grand chassé-croisé

À 10 heures, il flotte un air de fin de vacances au camping. Il faut plier bagages après deux semaines de vie au grand air. Aussitôt partis, aussitôt remplacés. Une famille est heureuse d'arriver après 130 km de route, entre les bouchons et la chaleur. "C'est le début des vacances ! On va pouvoir profiter et pouvoir se reposer", lance le père de famille dans le reportage en tête de cet article. Il ne reste qu'à activer le mode vacances... et filer à la piscine.