Vacances d'été : destination... France !

Et c'est encore plus marqué dans les campings. En Normandie, nous avons rencontré Frédéric Davy qui vient d'investir afin de rénover son établissement. Près de 2 millions d'euros ont été dépensés, mais il reste confiant pour le retour sur investissement. D'après lui, son camping sera complet tout l'été. Comme beaucoup d'autres dans le pays, dans l'hôtellerie de plein air, les réservations pour juillet et août sont déjà en hausse de 24% par rapport à 2019.