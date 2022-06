Vacances d'été : les destinations surprises qui cartonnent

Brigitte et son mari viennent de s'offrir cinq semaines de vacances dans une location de Saint-Cyprien. Le coût du loyer est de 1 450 euros pour un T2 au bord de la mer. "C'est un lieu idyllique. On a tout ce qu'il faut, la plage, la mer... Et on y vient avec plaisir tous les ans", assure la vacancière. Un logement avec terrasse très prisée cette année, son propriétaire n'en revient pas que les réservations sont complètes jusqu'en septembre.