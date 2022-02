Vacances d’hiver : une saison record dans les stations de ski

Un embouteillage aux remontées mécaniques et des milliers de skieurs sur les pistes, c’est du jamais-vu en cette période pour la station Font-Romeu. Des conditions idéales pour progresser ou apprendre. À l’école de ski, on accueille plus de 1 000 élèves par jour. Alors cette année, il faut réserver sur Internet pour être sûr d’avoir une place.