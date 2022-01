Vacances de février : les Français impatients

Au palmarès des destinations, la montagne séduit 71% des vacanciers devant la mer et la campagne. Autres tendances, les Français ne prévoient pas de partir à l'étranger. Le Sud-est et notamment la Côte d'Azur pourrait en profiter. À Saint-Raphaël, on espère séduire les vacanciers de dernières minutes. "Tout ce qui est réservation se fait de plus en plus en dernières minutes. Nous avons la chance d'avoir de très nombreux atouts touristiques surtout en cette période et notamment pendant la période hivernale", rassure Sandrine Legendre, directrice de l'Office de tourisme de Saint-Raphaël (Var). Une autre bonne nouvelle pour les professionnels, malgré la baisse du pouvoir d'achat, le budget moyen consacré à ces vacances restent stables, de 200 à 500 euros par personne en moyenne. Après des mois de restriction, quelle que soit la destination, l'envie d'évasion l'emporte.