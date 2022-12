Vacances de Noël : grâce au soleil, la Côte d'Azur fait le bonheur des touristes

Sur la célèbre promenade des Anglais, on trouve une foule de vacanciers. Français et étrangers profitent de la douceur des températures et du soleil. Une fréquentation touristique exceptionnelle sur la Côte d'Azur pour ces fêtes de fin d'année. "C'est très fréquenté, il fait très beau, donc c'est normal", confirme une passante.