Vacances : des séjours perchés

On connaissait bien sûr le principe de la cabane. Mais ici, nous avons vite compris qu'elle allait dépasser nos attentes. Il s'agit d'une réplique du Château des Milandes de Joséphine Baker. On est bien loin du petit refuge en bois bricolé au fond du jardin. Ce domaine offre aux vacanciers quelques répliques des châteaux de Dordogne. Ce sont des versions miniatures, perchées à huit mètres de hauteur. C'est un effet garantie, même sous la pluie et pas seulement pour les plus jeunes.