Vallée du Haut-Giffre, la plus belle des cascades

On l’entend rugir, surgir de loin. Au milieu d’un tapis de verdure, la cascade du Rouget, à Sixt-Fer-à-Cheval (Haute Savoie), s’écrase dans un fracas assourdissant. Avec ses 90 mètres de haut, il n’en faut pas plus à un groupe de randonneurs pour en prendre plein les yeux. La nature, via cette immense chute d'eau, offre le grand frisson. Au pied de la cascade, un arc-en-ciel apparaît, et l’eau caresse les visages. Comme un refuge, on trouve un coin de fraîcheur dans la vallée du Haut-Giffre. Sur les lieux, chaque pas ressemble à une aventure, à une nouvelle découverte.